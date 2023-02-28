تراجع أسعار البيض اليوم 10 جنيهات في الكرتونة

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار كرتونة البيض بقيمة 10 جنيهات لتسجل 105 جنيهات بالمزارع.

يأتي ذلك مع عودة جزئية في انضباط معروض البيض، وهبوط سعر كرتونة البيض الأبيض إلي مستويات 105 جنيها مقابل 115 جنيها الأيام الماضية، فيما هبط سعر البيض الأحمر من 116 إلي 108 جنيها، وتراجع سعر كرتونة البيض البلدي من 123 إلي 106 جنيهات.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، استقرار في أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة عند مستويات 70 جنيها للكيلو ليصل السعر النهائي للمستهلك 75 جنيها تسليم اليوم، متوقعاً تراجع في سعر الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة.