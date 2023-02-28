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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة هندية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
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وفد الشركة الهندية
وأعرب الوفد الهندي عن اهتمامه بالتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية، خاصة في قطاع صناعات الخلايا الشمسية ومواد التغليف اللذين تشتهر شركة شيريبال بإنتاجهما، كما تدرس الشركة نقل تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار في التعليم سواء التقليدي أو المهني من خلال المبادرة التابعة للشركة والمسماة مبادرة "شانتي" وذلك للمساهمة في رؤية المنطقة الاقتصادية نحو خلق مجتمعات متكاملة الخدمات بنطاق الهيئة.
وأعقب الاجتماع اصطحاب وفد الشركة الهندية في جولة داخل مقر الهيئة للتعرف على خدمات الشباك الواحد، وكذلك زيارة الوفد لبعض المصانع العاملة في نطاق المنطقة الاقتصادية، ثم التوجه لزيارة ميناء السخنة والتعرف عن كثب على أعمال التطوير الجارية ليكون أهم ميناء محوري على البحر الأحمر.
الجدير بالذكر أن شركة Shiripal Poly Films هي إحدى شركات Shiripal Group Ind. الهندية، وهي شركة متخصصة في إنتاج مواد التغليف والتعبئة وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية والبتروكيماويات ولها العديد من الفروع حول العالم، كما تملك الشركة خبرات كبيرة في مجال إنتاج وتشغيل الخلايا الشمسية التي هي أحد مصادر الطاقة النظيفة اللازمة لإنتاج الوقود الأخضر.