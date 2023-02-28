عاد للارتفاع.. الذهب يقلص خسائره مع منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع منتصف التعاملات، حيث زاد الجرام 7 جنيهات مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من هبوط المعدن عالميا، وفقا لتصريحات سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وفي بداية تعاملات اليوم، هبط سعر جرام الذهب 12 جنيها، قبل أن يقلص خسائره في منتصف التعاملات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

صعد أسعار الذهب عيار 14 إلى 1120 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1440 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1680 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1920 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 13440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 0.42% إلى نحو 1809 دولارات للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.