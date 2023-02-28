شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبالم هيلز للتعمير، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية للاتصالات، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 750 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17027 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 20165 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 7015 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3017 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل

إلى مستوى 4495 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3488 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ومطاحن مصر الوسطى، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 250 ألف سهم، وباعت إدارة شركات العربية للأسمنت، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 1086 سهم، 10 آلاف سهم، 279.5 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والبنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لللفنادق، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، 4884 سهم، 274 ألف سهم، 843.4 ألف سهم، 2000 سهم، 7555 سهم، 87 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 699.4 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 699.4 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إجمالي أصول بلغت 98.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 72.7 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه.

حققت شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة)، مبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 234.7 مليون جنيه مقارنةً مع 100.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 133.69%.

فيما حققت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إيرادات بلغت مليون جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بمبلغ 15.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 93.48%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.5 مليون جنيه مقارنةً مع 9 ملايين جنيه بنسبة انخفاض 149.84%، وأرجعت الشركة انخفاض الربح إلى عدم بيع أي من أراضي الشركة وهو (مصدر الدخل الرئيسي).

في سياق آخر قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم (25) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة براق أست منجمنت – نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.