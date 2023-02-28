شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع رواد 2030 والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ينظمان ورشة لذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر
وحول حاضنة ذوي الهمم GoodWill، أشارت الدكتورة غادة خليل إلى توقيع برتوكول تعاون بين رواد 2030 ومركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لإطلاق الحاضنة بهدف دعم وخدمة ذوي الهمم في مجال ريادة الأعمال والشباب الذي لديهم أفكار إبداعية لخدمة هذه الفئة، موضحة أنها الأولى من نوعها، مؤكدة حرص رواد 2030 على إطلاق مبادرات في مجال ريادة الأعمال تضم جميع الفئات بالمجتمع.
وقالت خليل إن الهدف من الورشة التدريبية؛ دعم الشباب واختيار أفضل المشروعات المقدمة منهم، فضلا عن التشبيك بينهم وبين المستثمرين وأصحاب المصلحة، ووضع الأسس لنظام بيئي متخصص في دعم ريادة الأعمال والابتكار لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ختام الورشة؛ استعرض رواد الأعمال من ذوي الهمم أفكار مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم، والتي كانت عديدة ومبتكرة في مختلف القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والزراعة والتعليم. حيث أعلنت لجنة التحكيم عن أفضل 3 مشروعات من بينها.
يشار إلى أن الورشة التدريبية تُنظَّم للمرة الثانية، حيث أقيمت النسخة الأولى بمحافظة القاهرة في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها أفضل مشروع بفرصة للمشاركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي المنعقد بدبي في نوفمبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين.