شكرا لقرائتكم خبر عن سعر كرتونة البيض تنخفض 10 جنيهات لتسجل 105 جنيهات بالمزارع والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن الأيام الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار عقب طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %، مشيرًا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين.
وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كيلو، وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.
وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح كميات من الدواجن المستوردة على نطاق واسع في المنافذ والمعارض المختلفة لضبط السعر قبل شهر رمضان المبارك، متوقعًا انخفاض الأسعار فى الدواجن المحلية خلال منتصف مارس المقبل.
وأوضح أن الإنتاج لمزارع الدواجن عاد بكامل طاقته بعد تأكد المربين من توفير أعلاف تكفي لمدة 6 أشهر عقب الإفراج عن كل الأعلاف المستوردة، وعودة الدورة الإنتاجية للمزارع خلال منتصف مارس المقبل بواقع 4.5 مليون دجاجة يومية.