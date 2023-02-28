شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: تعاون البترول مع إينى الإيطالية نموذج متميز للشراكات الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من جامعة بولى تكنيكو دى ميلانو الإيطالية ضم إيمانويلا كولومبو رئيسة الوفد المفوضة لشئون السياسات العلمية ونيكولو أستى رئيس الوفد المفوض لشئون العلاقات الدولية مع أفريقيا ، وقام الوفد خلال اللقاء باستعراض خطط الجامعة الإيطالية للتعاون مع الجامعات المصرية فى مجالات التدريبات العلمية والعملية المختلفة خاصة فى تخصصات البترول والغاز وتكنولوجيات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات والطاقات المتجددة والصناعة على وجه العموم.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية توافق التدريب العملى مع الدراسات النظرية لإعداد جيل مطلع ومستعد لمواجهة التغيرات المتلاحقة فى صناعة البترول والغاز والتحول الطاقى واستدامة الإمدادات وذلك بالتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلى ، مثمناً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإيطالية فى مختلف المجالات والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق نجاحات عديدة وفائدة كبيرة للجانبين ، وأشار إلى أن تعاون قطاع البترول مع شركة إينى الإيطالية يعد نموذج متميز للشراكات الناجحة فى مجال البترول والغاز.

ومن جانبها أكدت إيمانيولا أن الجامعة لديها عدة مشروعات وبرامج تدريب مقترحة للتعاون العلمى مع الجامعات المصرية فى مجالات صناعة البترول والطاقة المتجددة المختلفة للمهندسين والفنيين وخاصة بجامعات عين شمس وبورسعيد والسويس ، مشيرة إلى إجراء الجامعة الإيطالية لدراسة موسعة ومناقشات لاحتياجات سوق العمل فى مصر وأفريقيا وآفاق التطورات والتغيرات الكبيرة التى تشهدها صناعة البترول العالمية والإقليمية مع الوضع فى الاعتبار التحديات العالمية الحالية ومعدلات الطلب المتنامى على الطاقة ، وأضافت أن البرامج المقترحة تتضمن التدريب على أحدث تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات واحتياجات مستقبل التحول الطاقى والاستدامة.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وماتيا كامبنياتى المدير التنفيذى لشركة إينى الإيطالية فى مصر.