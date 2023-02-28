هبوط في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 12 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس الإثنين، مع هبوط المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1115 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1434 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1673 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1912 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13384 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 0.42% إلى نحو 1812 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.