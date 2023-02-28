شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات قناة السويس تغلق على مستوى قياسى جديد الأعلى فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قناة السويس العام الماضي 2022 بتحقيق أرقاما قياسية تماما كما بدأت، وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية.

بالنظر إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد أظهرت بيانات الجهاز تسجيل إجمالي إيرادات قناة السويس مستوي قياسي جديد بلغ 18.2 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي فقد، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل في شهر نوفمبر السابق له وكان 17.3 مليار جنيه.

وقدرت عائدات قناة السويس العام الماضى 2022 بواقع 7 مليارات و932 مليون دولار، مقابل 6 مليارات دولار العام السابق له 2021، وفقا للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما توقع العام المقبل تحقيق عائد فوق 8 مليارات دولار.

الفريق أسامة ربيع ارجع ما تشهده القناة تحقق طفرات غير مسبوقة في الوقت الحالي، رغم الأزمة العالمية القائمة إلى السياسة المرنة والدراسات التسويقية التي قدمت من خلالها تخفيضات من 45% إلى 75% لسفن الساحل الشرقى الأمريكى تحديدا ، لافتا إلى أن تجارة الحاويات حققت خسائر في الوقت الذى حققت فيه الهيئة زيادة 8%".

وسجل أعداد السفن العابرة في قناة السويس ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي أعداد السفن العابرة في قناة السويس نحو 2195 سفينة في ديسمبر الماضي، مقابل 1808 سفينة في شهر ديسمبر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت نحو 387 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 21.4%.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد السفن العابرة موزع بواقع 673 ناقلة بترول في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 436 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 237 ناقلة بترول، إلى جانب 1522 عدد السفن العابرة الأخرى في ديسمبر الماضي، مقابل 1372 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 150 سفينة.

وعلى مستوى الحمولات فقد سجلت الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس ارتفاعا طفيفا في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الحمولة الصافية من 111.3 مليون طن في شهر ديسمبر 2021، بينما ارتفعت إلى 128.2 مليون طن في ديسمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 17 مليون طن بنسبة زيادة 15.2%.