تعرف على خطة تطوير ميناء العريش بوابة مصر الشرقية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن التشغيل التجريبي للرصيف الجديد بعد تطويره بميناء العريش بطول 915 كم، باستقبال أول سفينة يتم شحنها بمساعدات إنسانية لدولتي تركيا وسوريا، لتكون أول قافلة تستقبلها ميناء العريش البحري.

ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات المتعلقة بتطوير الميناء وفقا لما يلي:

يعد المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء ضمن خطة الدولة في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل للشباب السيناوي.

التشغيل التجريبي للرصيف الجديد يستقبل خلال الأيام المقبلة عدداً من السفن لحين افتتاحه رسمياً.

من المتوقع انتهاء مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش خلال الربع الأول من عام 2024.

تتضمن خطة التطوير تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المباني وأسوار وبوابات الميناء باستثمارات تعادل 3 مليارات جنيه.

يعد ميناء العريش هو أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الميناء على البحر المتوسط.

يعتبر ميناء العريش جزءً من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتكامل مع المناطق الصناعية مما يسهل على المستثمرين حركة استيراد وتصدير البضائع.

يشهد ميناء العريش البحري الانتهاء من تنفيذ رصيفين أولهما يبلغ طوله 250م الذي يجري حاليًا التشغيل التجريبي له لحين افتتاحه رسميًّا، والرصيف الثاني لميناء العريش بطول 915م.

تعزز أعمال التطوير الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء العريش كمنفذ بحري هام وبوابة شرقية لمصر على المتوسط.

يستفيد الميناء من الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس التي يسرت انتقال الأفراد والبضائع عبرها، وسمحت بربط ميناء العريش بشبكة الطرق القومية.