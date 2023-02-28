شكرا لقرائتكم خبر عن الزيوت المعدنية أبرزها.. مصر استوردت إيه من السعودية فى 11 شهرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملت بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم السلع والمنتجات التي استوردتها مصر من المملكة العربية السعودية، خلال الـ11 شهرا من عام 2022، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية من السعودية نحو 7.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%..

وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية وفقا لما يلي:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.7 مليار دولار.

3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 258.4 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 157.7 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 53 مليون دولار.

وارتفع التبادل التجاري بين مصر ومملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، وبلغ نحو 9.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 19.1%.