سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء الموافق 28-2-2023، استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات في البنوك وفق شاشات التداول اللحظية.

ونشر موقع "جريدة المال" تقريرا بأسعار صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، من بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 30.63 جنيه للشراء، و30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.