شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة هداية لاند للاستثمار بقيمة 45 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة هدايه لاند للاستثمار والتنمية العقارية، بحجم تداول 449.9 ألف سهم، بقيمة 45 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس الخاصة، بحجم تداول 96.6 ألف سهم بقيمة 29 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة امس الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.68%، والعرب على 11.97%، واستحوذت المؤسسات على 36.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.48%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 36.6 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 39.1 ألف جنيه، 120.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2926 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20230 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7041 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3011 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4491 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.