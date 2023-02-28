شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 27-2-2023.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وجولدن تكس للأصواف، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعالمية للاستثمار والتنمية، وأم بي للهندسة، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.68%، والعرب على 11.97%، واستحوذت المؤسسات على 36.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.48%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 36.6 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 39.1 ألف جنيه، 120.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2926 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20230 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7041 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3011 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4491 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 44.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 33.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 8.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.31%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 19.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.84%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 21.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 56.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 63.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.26%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 20.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 72.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.