شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 27-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وجولدن تكس للأصواف، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعالمية للاستثمار والتنمية، وأم بي للهندسة، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.68%، والعرب على 11.97%، واستحوذت المؤسسات على 36.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.48%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 36.6 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 39.1 ألف جنيه، 120.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2926 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20230 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7041 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3011 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4491 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 280 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي العربية للأسمنت، والبنك التجاري الدولي (مصر) 6850 سهم، 46.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات المالية والصناعية المصرية، ورواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 35.2 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 112.7 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، 2.2 مليون سهم، 320.4 ألف سهم، 89.5 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة جي بي أوتو، إيرادات بلغت 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة انخفاض سنوي 5.2%، وتضاعف صافي الربح بواقع 7 مرات ليسجل حوالي 10 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 26.2%.

وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 13.255 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بمبلغ 11.403 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.852 مليار جنيه بنسبة 16.2%، وبلغ صافي الربح المحقق خلال العام 944 مليون جنيه مقارنةً بمبلغ 1.211 مليار جنيه بانخفاض قدره 267 مليون جنيه بنسبة 22%.

حققت شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إيرادات بلغت 40.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 39.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.3 مليون جنيه مقارنةً مع 12 مليون جنيه.

وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 466.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 546.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 162.6 ألف جنيه مقارنةً مع 26.2 مليون جنيه.

إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم عرض للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأسمال إحدى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تعمل في نشاط الصناعات الغذائية، وتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.