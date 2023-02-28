شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بعد تطويره فى القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح كل من وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مسجد الحاكم بأمر الله، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وترميمه.

وتضمنت أعمال ترميم مسجد الحاكم بأمر الله أحد أهم المساجد الجامعة، معالجة الواجهات الداخلية للمسجد، واستكمال المرحلة النهائية لمعالجة الرطوبة والأملاح بحوائط المسجد، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق والتي تضمنت دهانات الأعمال الخشبية والمنبر ومعالجة رخام المحراب، وشبكة الكهرباء وتركيب مشكاوات الجامع.

مسجد الحاكم بأمر الله فقد بدأ بناؤه في الفترة ما بين 365 – 386 هـ / 975 – 996 م، وانتهى عام 403 هـ / 1012 م. ومنشئه هو الخليفة العزيز بالله (حكم في الفترة 365 – 386 هـ / 975 – 996 م)، ومن بعده ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله (حكم في الفترة 386 – 411 هـ / والذى اكمل بناء الجامع فسمى بجامع الحاكم.