طارق الملا: تخصيص أحد المشروعات المجتمعية كمبادرة خيرية لروح الراحل شريف إسماعيل

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستثمار فى العقول كقاعدة للانطلاق نحو أفق جديدة من الإبداع والابتكار فى صناعة البترول والغاز وفى جميع مجالات صناعة الطاقة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال محور بناء القدرات ضمن برنامج التطوير والتحديث الذى بدأته الوزارة منذ عام 2016.

وأوضح الملا، خلال اللقاء مع العاملين بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى" بمقر الشركة، أن برنامج التحديث والتطوير لا يتوانى عن توفير أحدث البرامج التدريبية والتطويرية التى تفيد كل الكوادر البترولية، مثمناً الدور الذى قدمه العاملون وفى مقدمتهم العاملون فى التصميمات الهندسية بشركة إنبى خلال الفترة الماضية، وأن تلاحم المشروعات وتنوع الشراكات التى تم اجتذابها لصناعة البترول خلال السنوات الماضية قد ساهمت فى صقل وتدعيم خبرات ومكانة شركة إنبى ووفر لها انطلاقاً فى السوق العالمية وتقديم خبراتها لصناعة البترول والغاز إقليمياً وعالمياً وهو ما يتم العمل على التوسع فيه حالياً.

وفتح الملا، نقاشاً مع كوادر الشركة، أكد فيه على متابعته المستمرة لما يقدمونه من أعمال تضاهى كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال عالمياً، كما أكد على أهمية استمرار التكاتف والعمل بروح الفريق وتقديم الحلول الابتكارية للإسراع بمشروعات الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات القائمة والتغلب على أى تحديات قد تواجهها، حيث أن الاستمرار فى الحفاظ على المكانة التى تبوأها قطاع البترول فى وعى المواطنين ودوره القيادى فى دعم الاقتصاد لازالت تحتاج الكثير من الجهود والمزيد من العطاء، وأن تاريخ شركة إنبى فى العطاء وتقديم التصميمات الهندسية للمشروعات البترولية رحلة تاريخية قيمة توضح مدى حرص الرواد والأجيال المتعاقبة فيها على أداء واجبهم الوطنى نحو قطاع البترول والوطن.

وأعرب الملا، عن تقديره للعاملين بالشركة وما قدموه من أداء متميز على مدار ما يقرب من نصف قرن، لافتاً إلى أن قطاع البترول لازال يزخر بالفرص الجيدة، وأنه قادر على الاستمرار ومواكبة التطورات الحديثة من تقنيات فى مجالات الصناعة المختلفة، إنتاج وتكرير وتصنيع وبتروكيماويات ر وسلامة منشآت وعاملين وتوافق بيئى وغيرها والفرص الاستثمارية التى ستوفرها منطقة شرق المتوسط التى تشهد زخماً كبيراً، مما يدعم استراتيجية العمل البترولى فى تحقيق نتائج أعمال متميزة.

وأضاف الملا، أن ما نشهده حالياً من تواجد الخبرات البترولية المصرية فى العديد من المشروعات الإقليمية والعالمية، هو نتاج لحرص الوزارة على منح الفرص وتفريخ الكوادر القادرة وصقل الخبرات، مشيراً إلى أن دورنا كمؤسسة عريقة لديها استراتيجية واضحة هو تنمية العنصر البشرى والكوادر البشرية المصرية لكى تكون سفراء للدولة المصرية فى المشروعات التى يعملون بها داخلياً وخارجياً، ونلمس تقدير ذلك من شركائنا العالميين والإقليميين، وبالتوازى مع ذلك فنحن حريصون على الكوادر التى لدينا وفى الوقت نفسه مؤمنون بأننا ننافس فى سوق قوى يجتذب الكفاءات، ونعمل حالياً على أن نكون مواكبين لذلك السوق وعلى توفير السبل الممكنة لدعم كوادرنا البشرية وتوفير البيئة المناسبة لها وتحقيق التوازن فى هذا المجال وكذلك تجهيز كوادر جديدة ذات كفاءة عالية للتعاقب السليم، خاصة وأننا نسعى للحفاظ على مستوى الأداء والكفاءة المشهود لنا بها لدى القيادة السياسية وقطاعات الدولة المصرية.

وأعلن الملا، أنه تقرر تخصيص أحد مشروعات التنمية المجتمعية التى يقوم بها قطاع البترول كمبادرة خيرية ( صدقة جارية ) لروح الراحل الكريم المهندس شريف إسماعيل دولة رئيس وزراء مصر السابق وأحد الرواد فى شركة إنبى وقطاع البترول تقديراً لجهود الراحل ومسيرته وعطائه بقطاع البترول حتى صار وزيراً للبترول وعطائه الواضح للدولة المصرية خلال توليه منصب دولة رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه يتم دراسة المشروع الذى سيتم تخصيصه من خلال اللجنة العليا للتنمية المجتمعية بالقطاع.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبدالعزيز رئيس الشركة، أنها تحظى بدعم مستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية التى آمنت بفكرة تواجد مثل هذا الكيان واستثمرت فيه حتى صارت مقاولاً عاماً يعمل على مستوى دولى بنخبة من أفضل الكوادر الهندسية فى مشروعات الطاقة والبترول والغاز، بدأ عام 1978 ككيان يضم 50 مهندساً، وهاهى الآن تزيد من دعمها لإنبى وفق رؤية يتبناها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتطور من قدراتها وتسير بخطوات ناجحة داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى ما أضيف إليها من خبرات خلال الفترة الماضية اكتسبتها من مشروعات قومية مهمة كحقل ظهر، الذى يمثل نموذجاً فريداً لا يتكرر، ومجمع البنزين عالى الأوكتان بأسيوط، وأن دعم الوزارة فى هذه المرحلة مكن إنبى وفريق عملها من الوفاء بمسئولياتها فى هذه المشروعات الكبرى.

حضر اللقاء المحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لمشروعات توصيل الغاز والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

الملا يتابع مجهودات إنبى فى تنفيذ المشروعات البترولية والقومية خلال اجتماع مجلس إدارتها

وعلى جانب آخر حضر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الشركة لاستعراض دورها كذراع هندسى واستشارى لقطاع البترول المصرى ومشارك رئيسى فى تنفيذ المشروعات القومية على مستوى الدولة، وتابع الوزير خلال الاجتماع أهم المشروعات التى تشارك إنبى فى تنفيذها وكذلك جهودها على الصعيد الخارجى وجهودها لتنمية حجم أعمالها.