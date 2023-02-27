«الطاقة» تخصص غازا لمشروع تابع للكيميائية السعودية

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وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وتكمن أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية في الأسواق المحلية، ومن أهمها المتفجرات المدنية والعسكرية، وقود الصواريخ والمواد الدافعة، أملاح الصهر المستخدمة في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وكذلك بعض المستلزمات والصناعات الدوائية.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذا المشروع حاليا، مبينة أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص هذا المشروع في حينه.
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