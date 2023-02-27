شكرا لقرائتكم خبر «الطاقة» تخصص غازا لمشروع تابع للكيميائية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، أمس، أن إحدى شركاتها التابعة الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، بالشراكة مع إحدى الشركات المحلية، حصلتا على خطاب من وزارة الطاقة لتخصيص الغاز الكافي لإنشاء مشروع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية قدرها 440 ألف طن سنوي ونترات الأمنيوم بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف طن سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وتكمن أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية في الأسواق المحلية، ومن أهمها المتفجرات المدنية والعسكرية، وقود الصواريخ والمواد الدافعة، أملاح الصهر المستخدمة في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وكذلك بعض المستلزمات والصناعات الدوائية.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذا المشروع حاليا، مبينة أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص هذا المشروع في حينه.