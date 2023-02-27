شكرا لقرائتكم خبر «المنافسة» تغرم مدي سيرف 13 مليونا لحجب معلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرمت الهيئة العامة للمنافسة شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة «مدي سيرف»، 13 مليون ريال لارتكبها مخالفة حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.

وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة «مدي سيرف»، لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الـ16) من نظام المنافسة.

وتنص الفقرة (1) من المادة (الـ16) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29 / 06 / 1440هـ، على الآتي: يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها، حيث تضمن القرار إيقاع غرامة مالية قدرها 13 مليون ريال على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار، بالقضية رقم (10576) لعام 1443هـ.

وأشارت الهيئة إلى أنها تهيب بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

ودعت الهيئة كل المنشآت العاملة في السوق إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الالكتروني: www.gac.gov.sa

العقوبة

