شكرا لقرائتكم خبر 12 مزادا علنيا لبيع 80 عقارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 12 مزادا علنيا تتنوع ما بين مزادات حضورية والكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 80 عقارا بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 27 فبراير إلى 7 مارس 2023م.

وتتنوع العقارات بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبان، وتبدأ المزادات بمزاد البدر الالكتروني ليعرض عقارات متنوعة بمدينة حائل، ثم مزاد نسيم حائل الالكتروني لبيع عقارات واقعة في منطقة حائل، ثم مزاد نسائم الالكتروني لبيع عقارات تقع في مدينة جدة، ثم مزاد نسائم الحضوري لبيع عدد من العقارات بمدينة جدة، ثم مزاد تلال الجنوب الالكتروني الذي يقام في الباحة وعسير وجازان، ومزاد عبير الشمال الالكتروني الذي يقام في الجوف والحدود الشمالية، ثم مزاد فرصة الشرقية الذي يقام على عقارات متنوعة بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد الساحل الشرقي الالكتروني الذي يقام على عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد ميناء الالكتروني الذي يقام على عقارات بمدينة جدة، ومزاد ثمار المدينة الالكتروني الذي يقام على عقارات بالمدينة المنورة، ومزاد وج العقاري الالكتروني الذي يقام على عقارات بمدينة الطائف، ثم مزاد آفاق نجد الذي يقام على عدد من العقارات بمدينة الرياض .

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.