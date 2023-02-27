10 مليارات أرباح سابك للمغذيات بزيادة 92%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة سابك للمغذيات الزراعية خلال عام 2022 أرباحا بقيمة 10.03 مليارات ريال مقابل 5.22 مليارات ريال في 2021 بنسبة زيادة 92%، بحسب النتائج المالية السنوية للشركة والمنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 10.33 مليارات ريال خلال 2022 مقابل 5.75 مليارات ريال بنمو 80%.

فيما بلغ إجمالي الربح 11.18 مليار ريال مقابل 6.5 مليارات ريال بارتفاع 72%.

وبلغت ربحية السهم 21.08 ريال مقابل 10.98 ريالات في 2021.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الربح خلال 2022 إلى، ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة، وارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة.

وأشارت إلى أنه حد من أثر هذا الارتفاع، الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وارتفاع في مخصص الزكاة نتيجة ارتفاع إيرادات المبيعات.

وأفادت الشركة أنه بداية من 1 يناير 2022 أصبحت هي المسوق لمنتجات المغذيات الزراعية التي تعود إليها والشركات التابعة لها والتي أثرت على أداء الشركة المالي بارتفاع الإيرادات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، حيث كانت شركة سابك هي المسوق لمنتجات الشركة سابقا.

وأوضحت أنه بالإشارة إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 32 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 واتفاقية المشروع المشترك بين شركة سابك وشركة تايوان للأسمدة الخاصة بتأسيس وملكية شركة البيروني عام 1979م والتي تنتهي بنهاية عام 2032، وكون شركة سابك للاستثمارات المغذيات الزراعية (سانيك) الشريك الحالي في شركة البيروني مع شركة تايوان للأسمدة، وبناء على اتفاقية الإحلال بين شركة سابك وشركة تايوان للأسمدة وسانيك، فقد قامت سانيك بإثبات خيار الاستحواذ على حصص شركة تايوان للأسمدة في شركة البيروني عند إنهاء اتفاقية المشروع المشترك ونتج عن ذلك تسجيل التزام مالي ضمن المطلوبات غير المتداولة وتعديل الأرباح المبقاة بمبلغ 2.4 مليار ريال.

وأشارت إلى أنه تمت إعادة تبويب بعض المصاريف من مصاريف البيع والتوزيع إلى تكلفة المبيعات، مبينة أن إجمالي الدخل الشامل يخص الشركة الأم.