البيئة والتنمية المستدامة تتصدر ورشة عمل أبحاث كاوست

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت البيئة والتنمية المستدامة؛ فعالية ورشة العمل التي أطلقتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس، متضمنة مخرجات أحدث أبحاثها العلمية، وعرض آخر ما توصلت إليه الجامعة من ابتكارات تبرز دورها في مختلف مجالات الاستدامة.

وفتحت «كاوست» من خلال فعالية ورشة العمل التي تستمر 4 أيام؛ التنافس في تقديم الاختراعات والمشروعات التي عكف عليها باحثو وباحثات الجامعة؛ مما يرسخ مكانتها كجامعة بحثية تنطلق من المملكة برؤى عالمية.

واحتوى المعرض المصاحب للفعالية نماذج من هذه الإبداعية البحثية؛ التي حصل جلها على براءة اختراع؛ ويمكن تحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة على التنمية وسوق العمل مما يعزز رؤية المملكة 2030؛ في النهوض بتحويل الأبحاث إلى مشروعات تخدم مجالات مختلفة.

وحظيت الفعالية بمشاركة وحضور مختلف القطاعات الحكومية؛ انطلاقا من حرص «كاوست» على وجود شركائها في مثل هذه الأحداث والمناشط؛ التي تعرف المجتمع بالأبحاث ودورها في صياغة المستقبل؛ في الوقت الذي تمثل فيه الأبحاث وتطوير الابتكار حاجة ملحة في العصر الحالي.

من جانبه أوضح رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» البروفيسور توني تشان؛ أن فعالية هذه الورشة تسلط الضوء على الأبحاث والابتكارات العلمية، المرتكزة على رؤية الجامعة، ورسالتها لخدمة السعودية والمنطقة والعالم؛ في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والغذاء والصحة، إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والمجالات الرقمية.