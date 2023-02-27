تطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران بالمملكة

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وقالت الوزارة على حسابها في تويتر أمس، إن توقيع الاتفاقية حضرها وزير الاستثمار خالد الفالح. ويستخدم معدن التيتانيوم في صناعات كثيرة مثل تحلية المياه والبتروكيماويات وصناعة الطيران.
وأنجزت السعودية في الأعوام الأخيرة خطوات مهمة لتأسيس سلسلة القيمة للتيتانيوم، إذ تستهدف المملكة الوصول إلى المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية، الاستثمار في البحث والتطوير، وتبني مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحقيق ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع الصناعية.
ويجري تأسيس مصانع جديدة في مختلف القطاعات، منها قطاع تصنيع الطائرات، المتضمن تأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.
وتركز الاستراتيجية الصناعية على 12 قطاعا، من بينها صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، إضافة إلى الكيماويات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية.
أطراف الاتفاقية
- وزارة الاستثمار
- TASNEEHQ
- boeingMidEast
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