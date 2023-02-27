60 متدربة في برنامج الطاقة المتجددة والصحة والسلامة المهنية

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وأفاد الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس طارق الشمراني بأن البرنامج يتميز بكونه تدريبا مبتدئا بالتوظيف لمدة سنتين تتوج بانقضاء الرحلة التدريبية بدبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي يتبنى 153 متدربا ومتدربة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تقودها المؤسسة بين الشركة والمعهد في دعم مسارات تدريب وتمكين الكوادر الوطنية لسوق العمل.
من جانبه أبان الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل والتواصل في شركة أكوا باور فيصل جادو، أن إطلاق البرنامج يتوج الشراكة النوعية التي تجمع الشركة بالمعهد والمؤسسة، مفيدا بأنه سينظم المتدربين والمتدربات ضمن فريق مشروع «نوماك» من خلال الاستفادة من مميزات البرنامج التي تتيح التدريب المبتدئ بالتوظيف، حيث يستهدف التركيز على ضم التخصصات التقنية، مثل: الطاقة المتجددة والصيانة الميكانيكية والكهربائية والصحة والسلامة والبيئة.
يذكر أن البرنامج يحظى بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية تأكيدا لمشاركة القطاع الخاص في التوطين كونه أحد الحلول التي يعمل عليها المعهد الذي يؤمن بقدرة خريجيه من الجنسين على المنافسة والمشاركة بجدارة في بناء الوطن، إضافة إلى ترسيخ الجهود المبذولة للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء وأكوا باور شريكها الاستراتيجي في تبني التوجهات الواعدة والتركيز على ما يخدم الأجيال القادمة من شباب وشابات الوطن من خلال التوسع والتنوع في التدريب وتلبية حاجة قطاع المياه والطاقة.
برنامج الطاقة المتجددة والصحة والسلامة المهنية
- الأول من نوعه على مستوى المملكة
- يمكن المرأة في مجال الطاقة والمياه
- يتيح التدريب المبتدئ بالتوظيف
الدفعة: 153 متدربا ومتدربة
- تضم
- 60 متدربة
- 93 متدربا
التخصصات
- الطاقة المتجددة
- الصيانة الميكانيكية والكهربائية
- الصحة والسلامة والبيئة
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