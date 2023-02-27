أمير الشرقية

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وسجلت خيمة سوق التمور إقبالا لافتا من الزوار خلال الأيام الماضية مما أسهم في زيادة المبيعات للتمور المصنعة والمنتجات التحويلية، فيما واصل القائمون على المطبخ التفاعلي تقديم المزيد من الأطباق المرتبط تحضيرها بالتمور.
وفي معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات المهرجان ظهرت المشاركات بالمستوى المتميز وحرص المشاركون على تناقل التجارب وتنمية المواهب الشابة للفنانين، وتنمية الثراء المعرفي والأفكار الإبداعية المتجددة، وصقل مهارات المهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي من خلال ورش العمل التي تقام في المعرض.
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