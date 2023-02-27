نيوم تعرض فرص قطاع التصنيع في الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلط مسؤولو نيوم خلال لقائهم أصحاب الأعمال في المنطقة الشرقية، في ثاني المحطات بجولات نيوم التعريفية، الضوء حول أبرز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، يتصدرها قطاع التصنيع أحد القطاعات الرئيسة في نيوم، حيث تسعى الشركة إلى قيادة التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد كربوني دائري، وإعداد القوى العاملة المتطورة وتأهيلها، إضافة إلى توظيف الابتكار لتعزيز التصنيع المتقدم، عبر تطبيق التقنيات والأنظمة الرقمية المتقدمة والأتمتة.

وتهدف جولات نيوم التعريفية، التي بدأتها بجدة، تحت شعار «اكتشف نيوم»، إلى عرض الفرص الواعدة التي توفرها نيوم حاليا ومستقبليا أمام المستثمرين والشركات المحلية في المنطقة، وإطلاعهم على مستوى التقدم في مشاريع نيوم المختلفة.

وتحتل زيارة المنطقة الشرقية أهمية خاصة لنيوم، حيث تمتاز بكونها منطقة صناعية وتجارية قوية؛ نظرا لحركة النقل الدؤوبة والنشطة بريا وبحريا، إضافة إلى ضخامة الأعمال الاقتصادية بها، التي اكتسبتها بوصفها مركزا عالميا لصناعة النفط والبتروكيماويات، الأمر الذي أسهم في تعزيز تجربة القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمنطقة

فرص مهمة

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر «تعد نيوم منذ تأسيسها مركزا لجذب الاستثمارات العالمية النوعية في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والتصنيع والطاقة والمياه والسياحة والرياضة والإنتاج الإعلامي، ومازال هناك العديد من الفرص المهمة في جميع المجالات؛ لذا حرصنا على إشراك المستثمرين المحليين والشركات الوطنية في بناء وتطوير أهم وأضخم مشروع حضري حول العالم يرتكز على الاستدامة والابتكار ويتمحور حول الإنسان».

وأضاف النصر « يهمنا في هذه الجولات واللقاءات مع المستثمرين والشركات المحلية التعريف برؤية نيوم وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق معيشة استثنائية وبيئة أعمال مزدهرة، وإعادة ابتكار مفهوم الاستدامة، وخلق قطاعات اقتصادية واعدة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، إلى جانب إطلاعهم على مستوى التقدم الذي تحرزه المشاريع يوما بعد يوم».

تفاعل كبير

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ نيوم ريان فايز «شهدنا تفاعلا كبيرا في جولة جدة التي حققت نجاحا ملحوظا، حيث عقدنا العديد من اللقاءات والاجتماعات مع رجال المال والأعمال؛ لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب مراحل التقدم في مشاريع نيوم المختلفة، وتأتي جولة المنطقة الشرقية، امتدادا لنجاح تجربة جدة، خاصة بعدما لمسنا تفاعل رجال أعمال المنطقة وحرصهم على المشاركة في اللقاءات والاجتماعات، إذ ما زالت هناك فرص كثيرة لمزيد من الشراكات»، مؤكدا حرص نيوم على دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز إسهام الاستثمارات المحلية في بناء واحد من أهم المشاريع التي ستقدم تجربة اقتصادية وصناعية متفردة، وتوفر معيشة استثنائية للإنسان.