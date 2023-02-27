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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية وكرواتيا اتفقتا مبدئيا على تأسيس مجلس أعمال سعودي كرواتي مشترك تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية؛ ليعنى بفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة كوليندا غرابار والوفد المرافق لها مع أصحاب الأعمال السعوديين بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض. وأعربت رئيسة كرواتيا السابقة عن رغبة بلادها في توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع المملكة؛ لتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، منوهة بآفاق الشراكة بين البلدين والفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والسياحة والعقار، ودعت الشركات السعودية والكرواتية إلى تعاون أكبر بما يسهم في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الشركات الكرواتية أمامها فرص استثمارية كبيرة بالمملكة بالقطاعات المستهدفة في رؤية 2030 وبخاصة الطاقة المتجددة والسياحة والعقار.

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