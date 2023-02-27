شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المبادرة الرئاسية ابدأ وربطها بمبادرة حياة كريمة للنهوض بالصناعة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة.

وتستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة تبلغ حوالي 200 مليار جنيه وتوفير ما يقرب نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

في 26 أبريل 2022 وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، كمبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات. كما وجه السيد الرئيس بتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.