شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية وبشاير المجمع الصناعي بمحافظة سوهاج..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
كما قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد بمثابة الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناع المصرية "ابدأ" بتوقيع شراكة مع "العريان جروب" للغزل والنسيج لإنشاء مصنع لإنتاج "الفوندي والأحذية الرياضية"، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليون جنيه، وطاقة انتاجية تبلغ نحو 130 ألف زوج في العام، ومن المتوقع أن يتم التوسع ليصل الإنتاج إلى ما يقرب من 10 مليون زوج فوندي في العام، كمرحلة أولى.
وفي إطار"دعم الصناعة" - والذي يُعد أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - تم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لحل المشكلات الخاصة ببعض المناطق الصناعية في محافظة سوهاج، مثل منطقة "الكوثر"، و"غرب جرجا"، و"غرب طهطا"، وغيرهم، حيث تم الانتهاء من حل المشكلات الخاصة بحوالي 145 مصنع من المصانع التي تم رصدها والتي قدمت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة "ابدأ".
وفيما يخص مجمع غرب جرجا تم الانتهاء من اجراءات تخصيص 26 وحدة، كما تم توصيل عدادات الكهرباء للوحدات المخصصة،بالإضافة إلى تركيب طلمبات مياة لزيادة قوة ضغط المياة للمجمع، كما تم تركيب خطوط الإنتاج لعدد 6 مصانع.