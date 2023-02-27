شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الإثنين.. وعطلة ببورصة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء صعود البحرين، فيما تعطلت بورصة الكويت بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.57% خاسرًا 56.99 نقطة ليغلق عند مستوى 9994.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.01% خاسرًا 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 18976.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.1 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 3.84، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.72%، يليه قطاعي إنتاج الأغذية، والرعاية الصحية بنسبة 1.56%، 1.51%، على التوالي، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والطاقة بنسبة 1.2%، 1.19%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.11%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات، والتأمين بنسبة 0.6%، 0.57%، على التوالي.

وقفز 145 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 5.04%، ثم سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 5.03%، وتراجع 67 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة تداول" بنسبة 9.41%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 5.30%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 5.16%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 542.2 مليون سعودي.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.282% خاسرًا 27.52 نقطة ليغلق عند مستوى 9833.3 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.459 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 190 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 12486 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 7.41%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 4.18%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 4.18%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 4.8%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والقابضة" بنسبة 4.68%، ثم سهم "شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي أل سي" بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 563.4 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 3426.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 306.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 7501 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.43%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والخدمات المالية بنسبة 0.19%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي العقارات، والمرافق العامة بنسبة 0.65%، 0.45%، على التوالي.

وزادت 8 أسهم على رأسها شركة الأغذية المتحدة بنسبة 14.976%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.854%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.774%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.174%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.3 مليون ورقة بقيمة 167.3 مليون درهم.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.07% خاسرًا 7.74 نقطة ليغلق عند مستوى 10538.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.5 مليون سهم بقيمة 323 مليون ريال عبر تنفيذ 13639 صفقة، وتراجع 22 سهمًا، وارتفع 23 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 5.42%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.11%، فيما ارتفعت قطاعات النقل بنسبة 4.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.35%.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.09% رابحًا 1.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1939.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 777.6 ألف دينار بحريني.

وقفز ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.32%.

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 7.16% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 5.07%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 2.90% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 47.58% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.33%، وهبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.23%.