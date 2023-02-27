شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير صناعة التأمين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بوفد يضم قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP- وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة- وكذلك قيادات Milliman رائد فكري موثوق به ومنفذ لحلول التأمين متناهي الصغر وإدارة المخاطر؛ لبحث كيفية التعاون للارتقاء بقطاع التأمين المصري.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إطلاق برنامج الأمم المتحدة بالتنسيق مع مركز Milliman للتأمين متناهي الصغر ورشة عمل تستهدف تشخيص واقع صناعة التأمين في مصر ومتطلبات النمو والتطوير على مستوى التدريب وكذلك توفير تمويل للتأمين ضد مخاطر الكوارث وكذلك تحقيق الشمول التأميني.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتز بالشراكة مع كافة المؤسسات الدولية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

أضاف "فريد"، أن إدارة الهيئة تجري عملية تقدير موقف بشكل مستمر للوقوف على متطلبات نمو وتطور كافة الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين محل النقاش حاليا، وتشير مخرجات عملية تقدير الموقف إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخبراء الاكتواريين وكذلك تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات فئات المجتمع لتحقيق الشمول التأميني، مؤكدا أن التغييرات المتعاقبة السريعة تضيف تحديات وصدمات ومخاطر بحاجة الى منتجات تأمينية متطورة لتخفيف حدة المخاطر المستجدة.

أشار إلى أن الهيئة تنسق الجهود والعمل مع كافة الأطراف وخاصة المؤسسات الدولية ذات التخصص والخبرة في مجال التأمين وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك لصياغة برامج وخطط عمل لتطوير قدرات الاكتواريين تبني نماذج عمل مبتكرة تستهدف تطوير منتجات تأمينية وعملية تسعيرها وتوزيعها.

ومن جانبه قال سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، إن قطاع التأمين في مصر يمتلك مقومات وفرص كبيرة للانطلاق وخاصة التأمين متناهي الصغر والتأمين ضد الكوارث، الأمر الذي يؤهل قطاع التأمين المصري للقيام بدور أكبر في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويوفر مساحات حماية أوسع للفئات الأقل حظا والأضعف.

وفي السياق ذاته أعرب مايكل ماكورد الرئيس التنفيذي لمركز التأمين متناهي الصغر بشركة Milliman، عن تقديره وشكره لحسن الاستقبال وسرعة الاستجابة والتفاعل من قبل قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية في العمل على اتخاذ كل ما يلزم لتطوير قطاع التأمين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة المالية لتعزيز قدرات الاكواتوريين وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات كافة الفئات، عبر تطوير برامج ودورات تدريب لرفع وتطوير قدرات المهنيين في قطاع التأمين المصري.