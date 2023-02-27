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هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.67% بختام تعاملات جلسة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2926 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20230 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7041 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3011 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4491 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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