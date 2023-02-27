شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.55 دولار لبرنت و75.81 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 82.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.81 دولار.

وقال jpMorgan في مذكرة له بحسب سى ان بى سى عربية إن احتمال هبوط الأسعار على المدى القصير أكبر من احتمال صعودها ومن المرجح أن تتجه نحو ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر لرويترز أن روسيا تخطط لتنفيذ تخفيضات كبيرة لصادراتها النفطية الشهر المقبل من أجل رفع سعر الخام على الغرب.

هذا وأظهرت بيانات Baker Hughes إغلاق 7 منصات للتنقيب عن النفط في أميركا هذا الأسبوع.

وأعلنت أكبر شركة نفط في بولندا "بي كيه إن أورلين"، أن روسيا أوقفت إمداداتها من النفط إلى بولندا عبر خطوط إمداد "دروجبا".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانييل أوباجتيك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" -بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن "روسيا أوقفت إمداداتها من النفط إلى بولندا، لكننا كنا مستعدين لذلك وبالفعل استطعنا تأمين إمدادات بديلة".

وأكد أوباجتيك أن "شركة أورلين تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر"، مؤكدا أن المستهلكين لن يتأثروا بما حدث.

جدير بالذكر أن خط أنابيب النفط دروجبا، الذي يمد بولندا وألمانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا بالنفط، تم إعفائه من عقوبات الاتحاد الأوروبي لمساعدة تلك البلدان على تلقي إمداداتها من النفط.

وذكرت الصحيفة أن النفط الروسي يمثل حوالي 10% من إمدادات بولندا النفطية بعد أن خفضت وارسو وارداتها من موسكو في أعقاب إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.