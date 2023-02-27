شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المشروعات التى تفقدتها وزيرة التعاون الدولى بالمنيا والإسكندرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار يومي السبت والأحد، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عددًا من المشروعات والبرامج التنموية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، ضمن أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، تمهيدًا لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

وتنوعت المشروعات التي تفقدتها وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة، بين برامج الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية وتمكين المرأة، والتربية الإيجابية، وذلك في ضوء ما تحقق بالفعل على أرض الواقع في الإطار الاستراتيجي السابق 2018-2022.

الإنفوجرافات التالية توضح تفاصيل المشروعات..