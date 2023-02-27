شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.1مليار جنيه بعد 3 ساعات.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 17191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 20330 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 7088 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3017 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4504 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3530 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وجولدن تكس للأصواف.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 280 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي العربية للأسمنت، والبنك التجاري الدولي (مصر) 6850 سهم، 46.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات المالية والصناعية المصرية، ورواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 35.2 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 112.7 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، 2.2 مليون سهم، 320.4 ألف سهم، 89.5 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة جي بي أوتو، إيرادات بلغت 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة انخفاض سنوي 5.2%، وتضاعف صافي الربح بواقع 7 مرات ليسجل حوالي 10 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 26.2%.

وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 13.255 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بمبلغ 11.403 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.852 مليار جنيه بنسبة 16.2%، وبلغ صافي الربح المحقق خلال العام 944 مليون جنيه مقارنةً بمبلغ 1.211 مليار جنيه بانخفاض قدره 267 مليون جنيه بنسبة 22%.

وحققت شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إيرادات بلغت 40.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 39.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.3 مليون جنيه مقارنةً مع 12 مليون جنيه.

وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 466.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 546.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 162.6 ألف جنيه مقارنةً مع 26.2 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم عرض للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأسمال إحدى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تعمل في نشاط الصناعات الغذائية، وتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.