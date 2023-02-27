شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز "العلمين الجديدة" لمتابعة مشروعات المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والإدارة الجيدة للمشروعات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، بما يليق بمدينة "العلمين الجديدة" وهى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.