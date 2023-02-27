سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع «جريدة المال» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين مع بداية التعاملات، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري 30.60 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري 30.61 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.