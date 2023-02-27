تراجع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1117 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1436 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1675 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1914 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا بشكل طفيف، بنحو 0.01% مع الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي إلى نحو 1811.25 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.