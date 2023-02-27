شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تستقر.. والكيلو يسجل 66 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين في المزارع استقرارا بعد انخفاض بحوالي 4 جنيهات ليسجل كليو الفراخ 66 جنيها مقابل 70 جنيها أمس السبت، مع موجة تراجع ملحوظة في أسعار الدواجن مع استيراد 100 ألف طن دواجن من البرازيل.

وكشف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكتاكيت تراجع أيضا من مستويات 30 جنيها إلى 19 جنيها للكتكوت الأبيض، و17 جنيها للكتكوت الساسو في المزارع، كما انخفض سعر الكتكوت الهجين إلى 8 جنيهات، وكذلك 8 جنيهات للكتكوت البلدي.

وأشار إلى أن نسب الهبوط في الأسعار تجاوزت 20 % وأن وفرة المعروض يساهم في ضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب.

في سياق متصل سجلت أسعار كرتونة البيض الابيض 111 جنيها في المزارع والبيض الأحمر 115 جنيها والبيض البلدي سعر 116 جنيها للكرتونة في تعاملات اليوم، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.