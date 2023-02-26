stc تستعرض حلولها الرقمية بمؤتمر الجوال العالمي في برشلونة

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ومن خلال شراكة مجموعة stc الاستراتيجية مع المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 التي تستضيفه مدينة برشلونة من 27 فبراير إلى 2 مارس، تركز stc على استعراض أحدث المنتجات والخدمات الرقمية وتسلط الضوء على أبرز الحلول والتقنيات العالمية المبتكرة.
وتستعرض المجموعة بجناحها المشارك أحدث التقنيات والحلول الرقمية، التي تشمل عرضا لرحلة التحول الرقمي التي تتضمن الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والتقنيات التي تعتمد على شبكة الـ5G والحلول الطبية الرقمية والموانئ الذكية وغيرها.
وستشهد stc خلال المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية، إضافة إلى مشاركة عدد من التنفيذيين في مجموعة stc في الجلسات الحوارية.
ويناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات عموما ومستقبل صناعة المحمول في العالم، وسبل تطويرها، كما يستعرض أحدث ما توصلت له التقنيات والمنتجات والحلول الرقمية، ويشارك في المؤتمر كبريات الشركات العالمية في قطاع الاتصالات، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين الحكوميين.
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