إنشاء منطقة لوجستية متكاملة جنوب جدة بمليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وغرفة جدة أمس اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنوب جدة بقيمة استثمارية تناهز مليار ريال؛ بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ومضاعفة الاستثمارات الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص.

وتحقق المنطقة بشكل مباشر الأهداف الاستراتيجية لـ«موانئ» باعتبارها حلقة الوصل الرئيسة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء 3 قارات، كما ترتبط بأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، حيث تعد منطقة الخمرة إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجستية عالمية.

وتعمل المنطقة على زيادة الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لـ«موانئ» وتحقيق التنوع في الأصول والشركات، إضافة إلى توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة تزيد على 10 آلاف وظيفة في القطاع اللوجستي؛ وذلك من خلال الأعمال والاستثمارات التي تجذبها منطقة الخمرة عند تطويرها، وكذلك زيادة جاذبية ميناء جدة الإسلامي عن طريق رفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجستية المساندة القريبة للميناء؛ والذي بدوره سيرفع من أحجام المناولة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة التصدير المستهدفة.

وتتميز المنطقة اللوجستية المتكاملة بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 3 ملايين م2؛ يتم تقسيمها إلى 3 مناطق فرعية عبارة عن مستودعات نموذجية «مشتركة»، إضافة إلى ساحات تخزين متوسطة ومستودعات «مفردة»، وساحات تخزين كبيرة ومستودعات حسب الطلب، تلبي احتياجات المستوردين والمصدرين لتخزين البضائع متعددة الأغراض، والبضائع المبردة، والمواد الغذائية، والبضائع التي تخضع لقواعد السلامة والنقل السلس، إلى جانب وجود مناطق «إدارية، وتجارية، وسكنية» ومنطقة خدمات.

وتقدم المنطقة خدمات أساسية تشمل: مستودعات جاهزة، ساحات تخزين، مناطق لإعادة التصدير، التخزين المتخصص، مواقع لوجستية عدة، وخدمات فرعية عبارة عن وحدات تجارية، ووحدات سكنية وأماكن استراحة للعاملين، إضافة للدعم الذي تشهده المنطقة من تطوير للبنية التحتية كالطرق الداخلية والخدمات الأساسية، وتطوير المشهد الحضري والتشجير.

منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخمرة







القيمة الاستثمارية مليار ريال



توفر 10 آلاف وظيفة في القطاع



المساحة الإجمالية 3 ملايين م2



مقسمة إلى 3 مناطق فرعية





مستودعات نموذجية مشتركة



ساحات تخزين متوسطة ومستودعات مفردة



ساحات تخزين كبيرة ومستودعات حسب الطلب



الخدمات الأساسية