شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين مركز التحكيم وهيئة التقييس الخليجيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر خليل، مع رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي، التعاون المشترك بين الجانبين في إطار مذكرة التعاون الموقعة من قبل الطرفين، كما وناقش اللقاء الذي عقد في مقر مركز التحكيم التجاري الخليجي في البحرين، الإطار العام للتعاون وما يقدمه المركز والهيئة من خدمات للمجتمع الخليجي في المجال التجاري والاستثماري.

وتناول اللقاء بحث التعاون في المجال التدريبي ودعم ومواصلة رفد السوق البحريني والخليجي بمحكمين مؤهلين تأهيلا يهتم بأدق تفاصيل العملية التحكيمية بدءا من اتفاق التحكيم إلى مرحلة تنفيذ أو بطلان الحكم.

وأشاد الخصيبي بدور مركز التحكيم الخليجي وما يقدمه من خدمات في مجال التحكيم تسهم في حل النزاعات والوصول إلى تسويه دون الوصول إلى المحاكم بما يدعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية في دول مجلس التعاون.

وأكد استعداد الهيئة لتطوير التعاون المشترك مع المركز من خلال وضع منهجية عمل مستدامة تحقق مصلحة الطرفين، منوها بدور قيادة العمل بهذا المركز وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاما في مجال التحكيم للوصول والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.