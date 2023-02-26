تراجع أرباح مجموعة تداول 28% إلى 587.7 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح مجموعة تداول السعودية القابضة إلى 424.6 مليون ريال خلال 2022، مقابل 587.7 مليون ريال في 2021 بنسبة 27.8%، بحسب النتائج المالية السنوية للشركة أمس.

وبلغ إجمالي الربح 684 مليون ريال في 2022 مقابل 834 مليون ريال بتراجع 18%. كما بلغ الربح التشغيلي 427 مليون ريال مقابل 614 مليون ريال بتراجع 30%.

وبلغت ربحية السهم 3.54 ريالات مقابل 4.9 ريالات في 2021. في سياق متصل أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022م.

بإجمالي 277.13 مليون ريال على أن تكون حصة السهم من التوزيع 2.31 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 23.1 %.

أسباب تراجع الأرباح:







انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,071.4 مليون ريال خلال عام 2022م مقارنةً بـ1,166.1 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23.0%.



ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 644.3 مليون ريال في العام 2022م مقارنة بـ 552.5 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعة بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.



تراجع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 26.9% على أساس سنوي لتصل إلى 490.3 مليون ريال في العام 2022م مقارنة بـ 670.6 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.



انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 18.0% على أساس سنوي ليصل إلى 683.7 مليون ريال في العام 2022م مقارنة بـ 834.3 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.



تفاصيل إيرادات القطاعات: