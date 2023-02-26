شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح مجموعة تداول 28% إلى 587.7 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغ إجمالي الربح 684 مليون ريال في 2022 مقابل 834 مليون ريال بتراجع 18%. كما بلغ الربح التشغيلي 427 مليون ريال مقابل 614 مليون ريال بتراجع 30%.
وبلغت ربحية السهم 3.54 ريالات مقابل 4.9 ريالات في 2021. في سياق متصل أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022م.
بإجمالي 277.13 مليون ريال على أن تكون حصة السهم من التوزيع 2.31 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 23.1 %.
أسباب تراجع الأرباح:
- انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,071.4 مليون ريال خلال عام 2022م مقارنةً بـ1,166.1 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23.0%.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 644.3 مليون ريال في العام 2022م مقارنة بـ 552.5 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعة بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.
- تراجع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 26.9% على أساس سنوي لتصل إلى 490.3 مليون ريال في العام 2022م مقارنة بـ 670.6 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
- انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 18.0% على أساس سنوي ليصل إلى 683.7 مليون ريال في العام 2022م مقارنة بـ 834.3 مليون ريال في العام السابق 2021م، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.
تفاصيل إيرادات القطاعات:
- انخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 17.0% على أساس سنوي لتصل إلى 406.5 ملايين ريال في العام 2022م.
- حيث انخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 23.4% على أساس سنوي لتبلغ 313.4 مليون ريال في العام 2022م، مقارنة بـ 409.4 ملايين ريال في2021م، ويعود ذلك إلى الانخفاض في أنشطة التداول بنسبة 23.0%.
- كما زادت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 15.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.2 مليون ريال في العام 2022م، مقارنة بـ 80.5 مليون ريال في 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات.
- ارتفعت إيرادات قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 100.2 مليون ريال في العام 2022م، مقارنة بـ93.3 مليون ريال في 2021م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى خدمة الاستضافة في مراكز البيانات المقدمة من شركة وامض والتي تم تفعيلها في الربع الأول من العام 2022.
- انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتبلغ 564.7 مليون ريال في العام 2022م، مقارنة بـ583.0 مليون ريال في2021م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23.0% مخففة بإعادة هيكلة رسوم خدمات ما بعد التداول (التسوية والمقاصة والحفظ).
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أرباح مجموعة تداول 28% إلى 587.7 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.