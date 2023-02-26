شكرا لقرائتكم خبر وزراء مالية G20 يبحثون معالجة مخاوف المقترضين من خفض التصنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلط اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء مالية مجموعة G20 الضوء على ضرورة تعزيز التواصل الفعال مع وكالات التصنيف الائتماني والدائنين من القطاع الخاص، وذلك لمعالجة مخاوف المقترضين حيال مخاطر خفض التصنيف عند التقدم بطلب لتخفيف أعباء الديون بموجب الإطار المشترك.

وشارك وزير المالية محمد الجدعان في الاجتماع الذي عقد في مدينة بنجالور الهندية، لبحث مسألة الديون السيادية العالمية ضمن أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة الهند.

وتم تنظيم الاجتماع من قبل الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يهدف الاجتماع الذي شهد حضور كبار مسؤولي دول مجموعة العشرين إلى بحث الديون السيادية العالمية لغرض تعزيز الفهم المشترك بشأن عدة قضايا مثل تشخيص نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وتحديد أبرز الأزمات المتعلقة بإعادة هيكلتها، والوصول إلى اتفاق بشأن العمليات و«القواعد» الفنية أو المبادئ لإعادة هذه الهيكلة بكفاءة.

وأوضح الجدعان أن إطار العمل المشترك يعد الإطار الشامل الوحيد لإعادة هيكلة الديون الذي يقوم عليه الدائنون الجدد ودائنو أعضاء نادي باريس التقليديون، والذي أثبت فعاليته في مبادرة معالجة ديون جمهورية تشاد.

وأشاد وزير المالية بجهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجال تنمية القدرات، مطالبا بتكثيف تلك الجهود في ضوء مخاطر الديون المتزايدة لعديدٍ من البلدان.

ونوه بأهمية إشراك بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الإقليمية، وذلك بالنظر إلى دورها المحوري في تخفيف حدة تحديات الديون لعديد من البلدان المحتاجة.