1,28 مليار صادرات التمور السعودية في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت صادرات التمور السعودية ارتفاعا بنسبة 5.4% في 2022 مقارنة بـ2021، لتصل إلى 1.28 مليار ريال، وكذلك زيادة بنسبة 121% خلال الفترة من 2016 حتى 2022، حيث سجل معدل النمو السنوي لصادرات التمور السعودية في تلك السنوات السبع الماضية ارتفاعا بنسبة 12%.

وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن ما تم تحقيقه يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل بناء على رؤية المملكة 2030، والتي أولت قطاع النخيل والتمور اهتماما كبيرا من خلال تطويره واستدامته، كما عملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

ولفت المركز إلى أن تطوير قطاع النخيل ساعد في زيادة انتشار التمور السعودية في غالب الأسواق العالمية، حيث بلغت الدول المستوردة له 116 دولة.

وأسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية، فيما تتابع ارتفاع عائدات التمور عبر تلك السنوات مسجلة 579 مليون ريال في 2016، و702 مليون ريال في 2017، ثم 755 مليونا في 2018، و865 مليونا في 2019، بينما في السنوات الثلاث الماضية، سجلت 927 مليون ريال في 2020، وارتفعت إلى مليار و215 مليونا في 2021، ثم مليار و280 مليونا في 2022.

116 دولة تم التصدير لها



5.4% نسبة الزيادة في 2022 مقارنة بـ2021

12% معدل النمو السنوي خلال 7 سنوات

121% نسبة الزيادة من 2016 حتى 2022

حققت صادرات التمور السعودية