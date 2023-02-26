لوبريف تتفق مع بتروجت لتوسعة مرفق إنتاج ينبع

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وأوضحت لوبريف في بيان لها أمس أن قيمة العقد تبلغ 555 مليون ريال، فيما يبدأ العقد من تاريخ الإشعار بالبدء وفقا لشروط العقد ولمدة 30 شهرا.
وأشارت إلى أن العقد يهدف إلى توسيع الوحدات القائمة في مرفق الإنتاج إلى أقصى طاقة إنتاجية، وذلك لزيادة إنتاج زيوت الفئة الثانية أو البدء في إنتاج زيوت الفئة الثالثة.
كما ستتيح التوسعة مرونة في عملية إنتاج زيوت أساس إضافية من الفئتين الثانية والثالثة استنادا إلى طلب السوق.
وقالت الشركة إنها تتوقع أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي بعد بدء العمليات التجارية بحلول النصف الثاني من 2025.
مضيفة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.
ويأتي هذا بالإشارة إلى ما ورد في نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف بتاريخ 11 / 12 / 2022م بشأن مشروع التوسعة الثانية في مرفق إنتاج ينبع، والذي يهدف لتوسيع الوحدات القائمة في المرفق إلى أقصى طاقة إنتاجية محتملة.
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