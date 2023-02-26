«إس - أويل» تضع حجر الأساس لمصنع بتروكيماويات في أولسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت شركة أرامكو السعودية، إحدى أكبر الشركات المصدرة للنفط الخام في العالم، عقد اجتماع مجلس إدارتها في سول مارس المقبل.

ومن المرجح أن يحضر الاجتماع رئيس الشركة، وفقا لما ذكرته مصادر في سول لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

وأوضحت الوكالة أنه خلال زيارة أعضاء مجلس الإدارة، ستقيم شركة «إس - أويل» التي تملك أرامكو حصة كبيرة فيها، حفلا في 6 مارس لوضع حجر الأساس لمصنع بتروكيماويات عملاق في مدينة «أولسان»، جنوب شرق البلاد، للاحتفال ببدء مشروع «شاهين».

وقد أعلن عن المشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار في أواخر العام الماضي، عندما زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 2026.

وبحسب الوكالة، هذه هي المرة الثالثة التي تعقد فيها شركة النفط السعودية العملاقة اجتماع مجلس إدارتها السنوي في كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وقد عقد الاجتماع في سول 2011 و2015.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحضر رئيس مجلس الإدارة ياسر عثمان الرميان مع أعضاء مجلس الإدارة إلى كوريا الجنوبية لحضور الحدث المقرر عقده في أوائل الشهر المقبل، وفقا للمصادر.

وزار الرميان، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة أيضا، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، سول في مايو من العام الماضي لحضور حفل تنصيب رئيس كوريا الجنوبية «يون سيوك - يول».

وتعد شركة أرامكو هي أكبر مساهم في شركة «إس - أويل»، ثالث شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية، حيث تبلغ حصتها 63.4%.