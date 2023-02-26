بعد انخفاض الدواجن.. تراجع حاد في أسعار البيض بالمزارع

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تراجع أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي بشكل كبير في المزرعة، الأحد.

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض: 102.75 جنيه، بانخفاض 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 105.75 جنيه، بانخفاض 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدي: 110.75 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

يأتي ذلك بعد أيام من طرح التموين 100 ألف طن دواجن مجمدة برازيلي في الأسواق، مما أدى لتراجع أسعار الفراخ المحلية، بقيمة 20 جنيها.

كانت أسعار البيض شهدت عدة ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة وذلك تزامنا مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف، ومع الوقت حدث زيادة في المعروض بالأسواق، مما أدى إلى تراجع الأسعار نسبيا