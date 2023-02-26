رئيس الديوان العام

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ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع التحول في النظام المحاسبي الحكومي بالمملكة، وضمن استراتيجية الديوان نحو تحسين كفاءة وفاعلية أعماله والارتقاء بقدراته المؤسسية؛ حيث يهدف المشروع إلى تطوير كل الممكنات اللازمة لمراجعة القوائم المالية للجهات المشمولة بنطاق تطبيق المشروع والقوائم المالية الموحدة للدولة بعد التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بالقطاع العام.
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