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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري دشن أمس مشروع منهجية المراجعة المالية في ظل التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، وعدد من المسؤولين في الديوان ووزارة المالية وشركة إرنست ويونغ (E&Y)، وذلك في مقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس بالرياض. ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع التحول في النظام المحاسبي الحكومي بالمملكة، وضمن استراتيجية الديوان نحو تحسين كفاءة وفاعلية أعماله والارتقاء بقدراته المؤسسية؛ حيث يهدف المشروع إلى تطوير كل الممكنات اللازمة لمراجعة القوائم المالية للجهات المشمولة بنطاق تطبيق المشروع والقوائم المالية الموحدة للدولة بعد التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بالقطاع العام.

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