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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات يبدأ اليوم وينظمه المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، وهو الأول من نوعه في المملكة، وذلك تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز «موان» المهندس عبدالرحمن الفضلي. يهدف الملتقى إلى التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، وتسليط الضوء على أبرز التوجهات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تسهم في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة وتنويع الناتج المحلي، وتوفير بيئة مستدامة تعمل من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسهم بشكل إيجابي في القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.

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